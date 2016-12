Duindorpers erkennen winst Scheveningen in vuurstapelstrijd niet

DEN HAAG - De Duindorpers erkennen niet dat de Scheveningers de vuurstapelstrijd hebben gewonnen. 'Het meetmoment is pas op Oudjaarsdag om 16.00 uur. Het gaat niet om de snelheid', zegt Duindorper Gijs op Radio West.

Jaarlijks worden op het Noorderstrand van Scheveningen en het Zuiderstrand bij Duindorp grote torens van pallets gebouwd. Die gaan met de jaarwisseling als vreugdevuur in vlammen op. De politie meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat er een winnaar is , Scheveningen had als eerste de 35 meter bereikt.De hoogte van de brandstapels wordt vanaf de eerste dag door de gemeente met landmeters gemeten. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij de laatste meting van de gemeente gestaan. 'Toen duidelijk werd dat één van de partijen de 35 meter had behaald, hebben we besloten niet te wachten met dat te melden', zegt een politiewoordvoerder. 'Dat geeft rust'.Volgens de Duindorpers is snelheid helemaal niet belangrijk. 'Onze stapel ziet er een stuk netter uit. Het gaat erom dat als je iets neerzet, dat je het goed neerzet. Kwalitatief en massief is die van ons toch veel mooier?', zegt Gijs.Scheveningen blijft bij de overwinning. 'Onze stapel is zelfs hoger dan vorig jaar geworden', zegt Scheveninger 'Buuf'. Toen kwamen ze tot een hoogte van 33,25 meter. 'Dit jaar is hij zelfs 37 meter.' De Scheveningers werkten afgelopen dagen in ploegen aan de vuurstapel, zo konden ze dag en nacht doorbouwen. 'We hebben een goede spirit gehad. We hebben 24 uur doorgebouwd. Iedereen had er gewoon zin in.'Vorig jaar won Duindorp de strijd . Zij bouwden toen een vuurstapel van 33,80 meter. Normaal gesproken zijn de bouwers nog twee dagen bezig. 'Nu gaan we lekker niks doen. Een beetje opruimen en ervan genieten', zegt Scheveninger Bram.Jarenlang was het de vraag wie in de Nieuwjaarsnacht de grootste stapel had. Om veiligheidsredenen is besloten dat de vuurstapels niet hoger mogen worden dan 35 meter