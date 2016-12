Speciale app voor vuurwerkshow op Hofvijver in Den Haag

DEN HAAG - Bezoekers van de vuurwerkshow op de Hofvijver in Den Haag kunnen tijdens oudjaarsavond een speciale app gebruiken die je telefoon laat meekleuren met het vuurwerk. Dat vertelt uitvoerend producent van de show Nathan Wiersma vrijdag tegen Omroep West.

Met de app, genaamd 'Heron Fireworks app', kan het publiek 'interactief meedoen met het vuurwerk'. 'Spannend. Want het is de eerste keer dat we dit doen. We kunnen het niet testen van te voren', aldus Wiersma.De opbouw van de Haagse vuurwerkshow is vrijdag begonnen. 'Er is op maat gemaakte muziek', zegt de producent. 'Ook de kraan is er weer. Er is dus vuurwerk in de hoogte en in de diepte.'De app is beschikbaar in de PlayStore en AppStore