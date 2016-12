Aangereden vos in Den Haag overleden

Foto: Twitter politie Loosduinen

DEN HAAG - De vos die in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond werd gevonden op de Sportlaan in Den Haag, is overleden. Dat meldt de politie. Het dier was zo toegetakeld dat medewerkers van de Dierenambulance hem moesten laten inslapen.





Medewerkers van de Dierenambulance concludeerden dat het dier een gebroken rug had. Het is niet bekend wie de vos heeft aangereden. De dader reed door.



LEES OOK: 'Voer geen vossen', adviseren instanties na toename van tamme dieren







Volgens de politie werd de vos gevonden door agenten die bezig waren met hun nachtelijke surveillance . Het beest was aangereden en lag midden op de stoep op de kruising van de Sportlaan met de Daal en Bergselaan.Medewerkers van de Dierenambulance concludeerden dat het dier een gebroken rug had. Het is niet bekend wie de vos heeft aangereden. De dader reed door.

Door: Redactie Correctie melden