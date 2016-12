December was droog: record in de regio

REGIO - De regio heeft deze maand een droogterecord te pakken. Sinds het begin van de metingen in 1951 is er in december niet zo weinig neerslag gevallen: maar 17,5 millimeter. Dat vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Volgens Huub komt dat door krachtige hogedrukgebieden. Normaal gesproken valt er in december rond de 85 millimeter regen. Het vorige droogterecord stamt uit 1972: toen ging het om 20 millimeter.



December was niet alleen opvallend droog. 'Het was echt een vrij zachte maand, het was heel zonnig. De temperatuur was hoger dan normaal. Maar er was ook veel mist', zegt Huub.



