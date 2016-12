Nieuwjaarsduik, vreugdevuren en Sjaak Bral live bij Omroep West

REGIO - Kun je zondag niet bij de Scheveningse nieuwjaarsduik zijn en wil je wel zien hoe duizenden mensen de zee in plonsen? Of ben je benieuwd hoe hoog de vreugdevuren op het Scheveningse strand zijn? Volg dan al het regionieuws tijdens de jaarwisseling via Omroep West.

Sjaak Bral start de Oudjaarsavond op TV West met zijn oudejaarsconference 'Vaarwel 2016' . Deze begint om 19.00 uur en wordt om 20.30 en 22.20 uur herhaald.Om 23.20 uur is TV West live bij de vreugdevuren op het Noorderstrand en Zuiderstrand in Den Haag, waar Scheveningers en Duindorpers hun vuurstapels in brand steken. Op omroepwest.nl, Facebook en Twitter houden we je de hele nacht op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de jaarwisseling.De volgende ochtend is de nieuwjaarsduik op het Scheveningse strand live te volgen via radio, televisie en internet. Om 11.15 uur begint de live tv-uitzending, deze wordt om 13.00 uur herhaald. Radio West is tussen 11.00 en 13.00 uur live bij de nieuwjaarsduik.Ook de rest van de dag doen onze verslaggevers op Radio West live verslag door de hele regio, van 7.30 uur tot 19.00 uur.