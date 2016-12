Speksnijder Logistiek uit Hazerswoude failliet, 170 ontslagen

HAZERSWOUDE-DORP - Speksnijder Logistiek is failliet verklaard. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het ontslag van de 170 werknemers is aangevraagd.

Curator Jan Dorrepaal van Wille Donker Advocaten werkt aan een doorstart . Begin januari moet duidelijk worden of dat haalbaar is. Het transportbedrijf vroeg eerder deze week nog uitstel van betaling aan en kreeg dat ook.Speksnijder Logistiek is een groot transportbedrijf en logistiek dienstverlener. Het bedrijf heeft geen banden met Speksnijder Transport uit Bodegraven.