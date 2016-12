DEN HAAG - Zit jouw hond ook piepend achter de bank tijdens Oud en Nieuw? Of zoekt je kat tegen twaalven een donker hoekje op? Er is een oplossing! Vijf tips om je hond of kat de jaarwisseling door te helpen.

Blijf vooral zelf lekker rustig en maak je niet te veel zorgen om je huisdier. Vooral honden kunnen snel je gedrag overnemen. Als jij niet bang en gestresst bent, zal je hond aan je zien dat het gewoon een 'normale dag is'.Bruce de Kok, verzorger bij Dierenasiel 't Julialaantje gaf Omroep West eerder al een goede suggestie . 'Je moet ervoor zorgen dat het vuurwerk zoveel mogelijk gefilterd wordt. Doe de gordijnen dicht en het licht aan, zodat ze het vuurwerk en de knallen zelf niet zien. En zet de radio aan zodat het geluid iets weggemoffeld wordt.'Monica Tuijnman kwam in een reactie op Facebook met een huis-tuin-en-keukenoplossing. Wel is de tip alleen voor jonge honden: train je puppy's thuis door tijdens het eten van de hond met een houten pollepel in een pan te tikken en maak steeds meer lawaai. 'Dan wordt je hond vuurwerkproef in een vertrouwde omgeving met lekker eten!', aldus Monica. Er bestaan trouwens ook cd's met vuurwerkgeluiden om je dier te laten wennen aan de herrie.Heeft je huisdier nog geen chip? Zorg dan dat hij deze krijgt! Mocht je hond of kat schrikken en het huis uit vluchten, dan is hij door de chip makkelijk en snel terug.Het is ook mogelijk om voor de bange kat of hond een kalmerend medicijn te halen bij de dierenarts. Let wel op! Dit kan ook averechts werken en juist meer stress veroorzaken.