Jip (10) uit Leiderdorp verliest nipt in race om 'Doelpunt van het Jaar'

LEIDERDORP - De treffer van de 10-jarige RCL-voetballer Jip van der Capellen uit Leiderdorp gaat niet de geschiedenisboeken in als 'Doelpunt van het Jaar'. In de halve finale kreeg het doelpunt van Ali Akla van IJsselmeervogels vrijdag meer stemmen (54 procent) dan de goal van Jip (46 procent). De verkiezing is georganiseerd door de voetbalbond KNVB.

Op bezoek bij HVV in Den Haag maakte Jip de 2-3 voor RCL uit Leiderdorp. 'Ik vond het een heel mooi doelpunt', zei hij daarover. De wedstrijd eindigde in 2-4 voor de bezoekers.De vader van Jip, Freek van der Capellen, is niet verbaasd dat zijn zoon de stemwedstrijd heeft verloren. 'De tegenstander van Jip in de halve finale, Ali Akla, heeft een enorme achterban. Hij heeft duizenden volgers op Twitter en Facebook', zegt hij tegen Omroep West. Van der Capellen is overigens niet onder de indruk van de goal van Akla. 'Het was gewoon een bal die vanaf twintig meter in de kruising werd geschoten. Dat zien we elke week wel.'In totaal brachten zo'n 1.500 mensen hun stem uit via Twitter. 'Het verschil met Ali zal ongeveer 100 stemmen zijn. Het is jammer, maar helaas. In elk geval is Jip er niet teleurgesteld over', aldus vader Van der Capellen.Het doelpunt van Jip is eerder verkozen tot de mooiste amateurvoetbalgoal van het jaar.