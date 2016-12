Van kas naar kou, Westlandse runt camping op Spitsbergen

WESTLAND - Ze is een bijzondere ondernemer. Naast een eigen tuinbouwbedrijf runt de Westlandse Michelle van Dijk ook de noordelijkste camping van de wereld op Spitsbergen. Vier maanden per jaar laat ze haar kas leeg achter en werkt ze in het poolgebied.

Een camping op de noordelijkste plek van de wereld is in principe niet veel anders dan een camping in Nederland. Je slaapt in een tentje, je gaat met zijn allen naar dezelfde wc en voor de echte bikkels: je kunt er zelfs een duik wagen in het koude water. Maar wat de camping onderscheidt, is de bijzonere locatie.Michele van Dijk heeft haar hart verloren aan Spitsbergen en dat begon met een fascinatie voor Zweden. ‘Ik was geïnteresseerd in Zweedse rock. Ik was benieuwd naar het land waar die muziek vandaag kwam.' Uiteindelijk werd van Dijk gids op Spitsbergen en schreef ze een boek over de oude poolheld Sjef van Dongen . Ze verbleef daar regelmatig op de camping. ‘Toen hij te koop kwam, was de keus snel gemaakt. Ik kon eigenlijk en beetje mijn eigen huis kopen.´De camping ligt op de eilandengroep Spitsbergen, dat is op 78 graden noorderbreedte. Als je van hier naar de poolcirkel gaat, ben je pas op de helft. De meeste mensen komen er voor de natuur, zoals de bijzondere gletsjers.Vanaf de camping zijn ze te zien, ook al liggen ze 100 kilometer verderop. ´Toen ik de gletsjers voor het eerst zag, vond ik het wel bijzonder', aldus een campinggast uit Israël. Maar toen ik er met een boot dichtbij kwam, besefte ik pas echt hoe bijzonder deze plek is. Het is echt het einde van de wereld.Omroep West zendt maandag 2 januari de documentaire ‘Van kas naar kou’ uit over het bijzondere verhaal van de Westlandse Michelle van Dijk.