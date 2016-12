Twee gewonden door straatroof Erasmusweg Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 33-jarige vrouw en een 41-jarige man zijn donderdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige straatroof op de Erasmusweg in Den Haag. Ze werden aangevallen door een onbekende man die hun telefoon wilde hebben.

De slachtoffers stapten bij halte Geysterenweg uit tram 16. De verdachte, die in dezelfde tram zat, achtervolgde hen. Bij een bruggetje op de Erasmusweg viel hij de slachtoffers aan. De 41-jarige man viel daarbij in het water en de vrouw brak haar arm.



Drie Hagenaars zagen dat de verdachte de vrouw mishandelde. 'We stapten meteen uit de auto en hielpen de vrouw', zegt één van hen tegen Omroep West. Na de beroving rende de verdachte weg in de richting van station Moerwijk. 'We zijn er nog achterna gegaan, maar hij is gevlucht.'



Signalement



De verdachte is een grote, negroïde man. Hij droeg een donkere, halflange jas, met daaronder een lichtgekleurd vest met capuchon. Verder droeg hij een zwarte pet met witte letters. De politie is op zoek naar getuigen.



