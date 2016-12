Kruitdamp hangt nu al als deken over delen van de regio; vuurwerklucht kan geen kant op

DEN HAAG - Officieel mag vuurwerk afsteken alleen tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 2.00 uur, maar op sommige plekken in onze regio hangt al een deken van kruitdamp door al het vroegtijdig geknal. 'Dat komt doordat de rook niet kan opstijgen', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Op 1 kilometer hoogte is het maar liefst 10 graden, terwijl de temperatuur vlak bij de grond slechts enkele graden boven nul uitkomt. 'Koude lucht is zwaarder en daardoor kunnen de kruitdamp en fijnstof niet opstijgen', legt hij uit. 'Niet alleen kruitdampen blijven hangen, ook rook van fabrieken en uitlaatgassen van auto's hangen in de lucht.'De luchtkwaliteit in Den Haag scoort door de slechte doorstroming in de atmosfeer nu al een onvoldoende volgens het RIVM. Zaterdag overdag en tijdens de jaarwisseling, als het vuurwerk massaal wordt afgestoken, is de luchtkwaliteit op veel meer plekken onvoldoende. Vooral mensen met longaandoeningen kunnen veel last hebben van de luchtkwaliteit.Rond middernacht is het droog en valt er mogelijk een druppeltje regen bij temperaturen net boven het vriespunt. Mist verwacht onze weerman echter niet. 'Dat er geen mist ontstaat tijdens de jaarwisseling, betekent niet dat de kwaliteit van de lucht dan beter is. De vuurwerkdampen kunnen nog steeds geen kant op.'