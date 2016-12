Grote vertraging op A13 door ongeval

DEN HAAG - Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is vrijdagmiddag bij het Prins Clausplein een ongeval gebeurd met twee auto's. Volgens de ANWB loopt de vertraging op tot een uur.

Door het ongeval waren twee rijstroken afgesloten. Rond 14.00 uur stond er 5 kilometer file op het stuk snelweg en was een van de twee rijstroken weer vrijgegeven.Automobilisten die van Den Haag naar Rotterdam moeten, kunnen het beste omrijden via de Ketheltunnel (A4). Het is niet bekend hoe het ongeval is gebeurd en of er gewonden zijn.