Wie deed vorig jaar huwelijksaanzoek bij vuurwerkshow Hofvijver?

Wie doet / krijgt hier een aanzoek? (Foto via Facebook)

DEN HAAG - Het vuurwerkfestival tijdens de jaarwisseling op de Haagse Hofvijver is voor de bezoekers al bijzonder, maar voor twee mensen was het vorig jaar extra speciaal. Hij vroeg haar ten huwelijk. Festivalorganisator Nathan Wiersma heeft een foto van het moment, alleen heeft hij geen idee wie het zijn.

'Het moet om twaalf uur zijn geweest', vertelt Wiersma, 'en ik denk ook wel dat ze ja heeft gezegd want ze kijkt erg blij, maar ik ben nu zo benieuwd wie het zijn.' De organisator is benieuwd of het stel inmiddels is getrouwd, en hoe hun trouwdag is geweest. Hij wil ze graag vinden. 'Als ze zich melden, krijgen ze dit jaar een VIP-plek bij het vuurwerk', zo belooft hij.



Ben jij of ken jij dit stel? Meld je dan via de Facebookpagina's van Omroep West of DenHaag.com.