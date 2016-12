Zes artsen HagaZiekenhuis nemen ontslag

DEN HAAG - Zes van de tien artsen van de afdeling orthopedie van het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben hun ontslag ingediend. Dat bevestigt de organisatie aan Omroep West. De artsen zouden het niet eens zijn met de plannen van het ziekenhuis voor een centrale kliniek voor orthopedische chirurgie in Zoetermeer.

Vanaf 2018 worden alle orthopedische ingrepen van patiënten van het Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis in een zogenoemde focuskliniek in Zoetermeer uitgevoerd. Alleen de acute zorg, kindzorg en alle poliklinieken blijven ook nog beschikbaar in Den Haag en Delft.De zes orthopeden vertrekken over een half jaar. Het ziekenhuis heeft aangegeven hun keuze te betreuren. Orthopedie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen en ziekten in het bewegingssysteem van het lichaam.