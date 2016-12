ANALYSE Oproep aan strijdende partijen vuurstapels: Stop met strijd en geniet

DEN HAAG - Een oproep aan de strijdende partijen in Duindorp en Scheveningen: staak de strijd en geniet van de mooie, indrukwekkende vuurstapels die zijn gebouwd. Die notie volgt op een dag vol verwarring en verwijten. Een dag waarop Scheveningen de overwinning (want: de eerste partij die tot op 35 meter bouwt) krijgt toegeworpen, Duindorp ontkent dat die zege realiteit is en over en weer beschuldigingen volgen.

Terwijl het allemaal zo vlekkeloos geregeld leek dit jaar. Om te voorkomen dat er nog grotere risico's genomen zouden worden, bepaalde burgemeester Van Aartsen - in overleg met de bouwers van beide partijen - dat er een maximale bouwhoogte kwam: 35 meter en niks meer. Het gebeurde na tal van overlegrondes en dankzij een bemiddelende rol van allesregelaar in Den Haag, Peter Boelhouwer, bekend van tal van festijnen, was iedereen tevreden gesteld.Waarmee een oeroude traditie van feestvieren in Duindorp en Scheveningen veilig leek gesteld. Eerst waren er de vreugdevuren, en het geweld, op de pleinen en in de buurten zelf; de verplaatsing naar magistraal hoge vuren op het strand bleek tenslotte een mooie oplossing. Daar kon iedereen zich uitleven, zonder al te veel rottigheid in de wijken, die van oudsher tijdens Oud en Nieuw flink onder vuur lagen. Het leidde zelfs tot de erkenning als cultureel erfgoed.Maar er was dus nog wel wat te regelen: het stapelen van de pallets werd gaandeweg een enorm risico, twee jaar geleden viel een bouwwerk zelfs vroegtijdig om. En dus wilde burgemeester Van Aartsen dit geregeld hebben. Zoals je van een burgervader mag verwachten. Stapelen van pallets, dat mocht, maar wel tot een afgesproken hoogte. En, omdat beide partijen dat wilden, er kwamen toch nog wedstrijdelementen in de bepalingen. Want als je niet meer zo hoog mag bouwen als je wilt, dan moet je wat anders. Zo was de gedachte.Dus schreef de Haagse burgemeester op 15 oktober aan zijn gemeenteraad: 'In de situatie waar beide partijen binnen de toegestane tijd de 35 meter weten te halen, kan de partij die als eerste die hoogte heeft bereikt zich als de winnaar van de jaarlijkse wedloop beschouwen.' Van Aartsen zal bij zijn aantreden nooit hebben gedacht nog eens spelregels over de hoogte van vuurstapels te moeten afspreken, hij deed het wel.In de afgelopen nacht, van donderdag op vrijdag, bereikte Scheveningen (Noord) als eerste die 35 meter . Duindorp had de pech dat stapelen eerder op de avond was stilgelegd, omdat de pallets door de vrieskou erg glad waren geworden. Scheveningen had daar geen last van en bouwde door. Gesteund door honderden belangstellenden stelde de politie vervolgens vast dat Scheveningen de 35 meter had bereikt. Een ronkende tweet moest snel worden verstuurd (en zo gebeurde, de politiewoordvoerder werd er voor uit bed gebeld), zodat voor alle partijen de rust zou weerkeren.Maar het liep anders. Duindorp leek zich ineens niets meer te herinneren van de afspraak 'de eerste op 35 meter wint' en maakte gewag van een eindtijd waarop zou worden gemeten. Pas dan zou een winnaar kunnen worden uitgeroepen. Wat niet hielp is dat een hoge ambtenaar 's ochtends vroeg Duindorpers liet weten dat de politie 'een domme tweet' had gestuurd. Dat gooide olie op het vuur, leidde tot een Duindorpse bouwer die van Omroep West eiste dat het nieuwsbericht over de winnaar verwijderd zou worden of anders … Wat ook niet hielp, is dat Scheveningen en Duindorp later nog andere wedstrijdbepalingen onderling afspraken. Zoals: ook de massa van de stapel zou een rol moeten spelen in het bepalen van de winnaar.De gemeente Den Haag houdt zich nu op de vlakte. Wijst op het woordje kan' in de brief van Van Aartsen ('je bent geen winnaar, je kunt je als winnaar beschouwen. Of niet') , enfin: gehakketak over woorden in afspraken, onderling gedoe rond de vraag wie nu de jaarlijkse wedstrijd heeft gewonnen. Mogen wij gewoon vragen: Duindorpers, Scheveningers, wees trots op wat er is neergezet. Stap af van de claims op een overwinning en laat Hagenaars, Hagenezen en veel toeristen van daar buiten gewoon zien wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Een prachtige Duindorpse vuurstapel, een prachtige Scheveningse vuurstapel. Om op Oudjaarsdag tot laat van te genieten.Stop met de strijd. Wees trots als een Duindorper en Scheveninger. En vier feest.