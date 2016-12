Politie Loosduinen experimenteert met vuurwerkmeldingen via Twitter

DEN HAAG - De politie in de Haagse wijk Loosduinen gaat dit jaar voor het eerst via Twitter meldingen over vuurwerkoverlast volgen. Via een speciale hashtag, #vwloos16, of een persoonlijk berichtje kunnen mensen melden of ze last hebben van vroegtijdig knallen. De politie gaat er dan meteen op af.

Teamleider social media Patrick de Brabander van het Loosduinse bureau hoopt dat met meldingen via Twitter de politie sneller ter plaatse kan zijn. Ook is het de bedoeling dat de binding met de buurt er beter van wordt.Het wijkbureau heeft het bestaan van de Twitteraccount flink onder de aandacht gebracht in Loosduinen, en dat heeft in een paar dagen tijd geresulteerd in ongeveer 50 nieuwe volgers.Vrijdagochtend komt er een melding binnen van vuurwerkoverlast in de Jan Romeinstraat. Twee jongens van een jaar of zestien zouden aan het knallen zijn. De Brabander en een collega gaan er meteen op af. In de buurt aangekomen horen ze al gauw een paar flinke knallen. Ze rijden op het geluid af. Twee pubers vinden ze niet, wel zes kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, die zich bedremmeld laten afvoeren.De kinderen weten dat ze nog niet mogen knallen. Nieuw vuurwerk is het niet, ze hadden het over van vorig jaar. Het is geen illegaal vuurwerk, maar het tijdstip waarop ze het afsteken is dat wel, en dat weten ze. De kinderen komen er vanaf met een streng gesprek met hun ouders erbij.'Het hangt een beetje af van de leeftijd en de situatie,' zegt De Brabander, 'vaak wordt het een HALT-straf of een boete.' De twee jongens van rond de zestien worden niet gevonden, en verder blijft het rustig. 'Vanavond en morgen zal het wel drukker worden,' verwacht De Brabander. Hij hoopt dat er veel meldingen via Twitter komen. 'Als het een succes wordt doen we het volgend jaar ook via Facebook.'