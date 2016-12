Failliet Speksnijder Logistiek uit Hazerswoude maakt doorstart, helft personeel kan baan behouden

De helft van het ontslagen personeel kan een baan krijgen bij een van de drie firma’s. Het gaat dan met name om de vrachtwagenchauffeurs, aldus de curator. De werknemers moeten wel bereid zijn om te werken in Noord-Holland of Noord-Brabant. Bij Speksnijder werken ongeveer 170 werknemers. Het huidige Speksnijder-personeel woont vooral in de gemeente Alphen. De drie overnamebedrijven zitten allemaal gevestigd op meer dan een uur reisafstand. Speksnijder had bijna 100 vrachtwagens rijden.