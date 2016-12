Opbouw vuurwerk op Hofvijver in Den Haag begonnen

Het vuurwerk op de Hofvijver (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Natuurlijk mag je morgen om middernacht zelf je vuurwerk afsteken, maar voor wie daar geen zin in heeft is er in Den Haag weer het vuurwerk op de Hofvijver. Voor de derde keer alweer wordt de vuurwerkshow georganiseerd. Een uitdaging voor de makers, want het vuurwerk wordt afgeschoten op korte afstand van het publiek en de historische gebouwen van het Binnenhof.

De opbouw is vrijdagochtend al begonnen. Zes mannen maken de vuurpijlen en steken die in grote metalen dozen met kokers, en veel snoeren, want alles wordt electronisch afgevuurd op de maat van de muziek, zo vertelt organisator Nathan Wiersma. 'Die muziek heeft een Haags tintje, en is speciaal voor oudjaar samengesteld door een producer.'



Het vuurwerk is het best te bekijken vanaf het Buitenhof. 'Daar zie je dat het niet alleen horizontaal over de pontons op het water gaat, maar ook verticaal en de diepte in.' Extra vroeg komen hoeft niet, want de hekken gaan pas om elf uur open. 'We verwachten tussen de acht en tien duizend mensen, zoveel waren er de afgelopen jaren ook,' aldus Wiersma.