Haagse Alexander (24) zamelt bijna 5000 euro in voor straatmuzikant Chuck

DEN HAAG - Een kleine 5000 euro. Dat is het bijzondere kerstbedrag dat de Haagse Alexander Spoor inzamelde met een actie voor de Haagse straatmuzikant Chuck Deely. Deely was tijdens de feestdagen ziek. Zo ziek, dat hij niet kon zingen en dus geen extra geld kon verdienen tijdens de Kerst. 'Hij reageerde ontzettend geëmotioneerd op het bedrag', laat Spoor weten.

Afgelopen week liep Spoor door de Grote Marktstraat om kerstcadeaus te kopen voor zijn familie. 'Ik wilde dit jaar goed uitpakken en mooie cadeaus kopen', zegt Spoor. 'En toen zag ik Chuck zitten bij de Marks & Spencer.'Spoor knoopte een gesprek aan met Deely, die er slecht uitzag. 'Hij was aan het hoesten. Je zag dat hij ziek was. Hij kon zelfs niet zingen omdat hij geen stem meer had.'Dat was het moment dat er bij de jonge Hagenaar een lampje ging branden. 'Het is toch belachelijk dat ik allemaal mooie dingen koop voor mensen die alles al hebben', vertelt Spoor. 'Dus ik heb meteen wat kleine dingen voor hem gehaald en hem een paar tientjes gegeven.' Onderweg naar huis bedacht Spoor dat hij misschien meer kan doen voor de bekende straatmuzikant. 'Het meest vervelende was nog dat Chuck zei dat hij met de feestdagen vaak wat extra geld krijgt. En dat kon dit jaar dus niet', aldus Spoor.Spoor besloot een inzamelingsactie op Facebook te starten en al snel stroomden de donaties voor Deely binnen. 'Er zijn mensen die zelfs 50 of 100 euro hebben gedoneerd. Het is toch heel bijzonder dat mensen zo vrijgevig zijn. Uiteindelijk hebben we 4750 euro opgehaald.'Vrijdag bezocht Spoor Deely om hem het goede nieuws te brengen. 'Hij was ontzettend geëmotioneerd toen ik hem vertelde hoeveel geld we binnen hadden. Hij kan nu rustig uitzieken en zelfs een deel van zijn schulden aflossen. Ja, ik ben een heel blij man', aldus Spoor.