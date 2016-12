Viskar Ridderhof in Alphen aan den Rijn treft schikking met gemeente

DEN HAAG - De gemeente Alphen aan den Rijn en viskar-eigenaar Omar Ezzemmouri hebben een schikking getroffen. Dat meld mediapartner Studio Alphen. De gemeente betaalt Ezzemmouri eenmalig 25.000 euro. Ezzemouri heeft de aangespannen rechtszaak ingetrokken.

In 2004 nam Ezzemouri viszaak De Pieterman over in winkelcentrum De Ridderhof, maar volgens de gemeente zou die kar daar illegaal staan en dus moest hij weg . Ook zou Ezzemmouri, die tussen 2004 en 2013 geen huur hoefde te betalen, te hoge huur hebben moeten betalen: het drievoudige van de adviesprijs. De vishandelaar besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente. Met een schikking zijn de partijen eruit gekomen.Begin volgend jaar verhuist Ezzemmouri naar een winkelpand in de Ridderhof.