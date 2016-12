LIVEBLOG: Gaat Raymond van Barneveld winnen in 'de wedstrijd van het WK'?

(Foto: Lawrence Lustig/PDC)

DEN HAAG - Phil Taylor noemt het 'dé wedstrijd van het WK'. Vrijdagavond staat 'onze' Raymond van Barneveld tegenover Phil 'The Power' Taylor in de kwartfinale van het WK Darts. Een herhaling van de iconische WK-finale van 2007. Toen won Barney met 6-7 van Taylor. Dit keer is het de kwartfinale. Volg alles hier in ons liveblog.