Man die huwelijksaanzoek deed bij Haagse vuurwerkshow is gevonden

ZOETERMEER - De man die vorig jaar tijdens de vuurwerkshow bij de Haagse Hofvijver zijn vriendin ten huwelijk vroeg, is gevonden. Het gaat om Paul Ambachtsheer uit Zoetermeer. Hij meldde zich vrijdagavond via Facebook bij Omroep West.

Vrijdagmiddag vertelde Nathan Wiersma, organisator van de vuurwerkshow, dat hij een foto van het huwelijksaanzoek had en benieuwd was hoe het met het stel gaat. 'Als ze zich melden, krijgen ze dit jaar een VIP-plek bij het vuurwerk', zo beloofde hij. Vervolgens zette Omroep West een oproep op de site en Facebook.'Klopt, dat ben ik!', bevestigt Paul. 'Maar nee, we zijn niet getrouwd en dat komt niet omdat er geen liefde meer tussen ons is. Luxia komt uit China en we hebben het afgelopen jaar in eengezeten van procedures om haar hier te kunnen krijgen. Dit heeft zoveel kosten met zich meegebracht dat we voorlopig geen bruiloft kunnen betalen.'Luxia ontving afgelopen zomer wel haar verblijfsvergunning. Het stel woont samen in Zoetermeer. Paul: 'Dat is onder andere gelukt dankzij alle steun en getuigenissen van onze vrienden en familie maar óók dankzij die foto van mijn huwelijksaanzoek op Scheveningen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zag dat we oprecht waren.'Paul heeft aangegeven graag van Nathan's aanbod gebruik te maken om op een VIP-plek met zijn Luxia naar het vuurwerk te kijken. 'Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Het zou mooi zijn om op die plek waar we precies een jaar geleden waren, terug te blikken.'