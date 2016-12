Politiefiets betrokken bij aanrijding in Haagse Terletstraat

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een politiefiets is vrijdagavond overreden door een auto op de Terletstraat in Den Haag. Er is een persoon aangehouden. Niemand raakte gewond.

Zowel de fiets als de auto liepen schade op. De auto heeft twee lekke banden.



Het is niet bekend of de automobilist de fiets opzettelijk wilde raken. De politie doet nog onderzoek naar het incident. Ook worden er getuigen gehoord.