Raymond van Barneveld verslaat Phil Taylor na intens gevecht op WK

(Foto: Lawrence Lustig/PDC)

DEN HAAG - De Haagse darter Raymond van Barneveld heeft vrijdag de halve finales van het WK darts bereikt. De 49-jarige Hagenaar versloeg zijn 'eeuwige' rivaal Phil Taylor, de zestienvoudig wereldkampioen, in een spannend en intens gevecht met 5-3 in sets. Barney strijdt op nieuwjaarsdag tegen landgenoot en topfavoriet Michael van Gerwen voor een plek in de finale van het WK.





LEES OOK: Sensationele zege van Barney op Phil Taylor, finale WK lonkt

De finale wordt in ieder geval een duel tussen een Nederlander en een Schot. De andere halve finale gaat tussen de Schotse darters Peter Wright en Gary Anderson, de titelverdediger. Vorig jaar stonden Van Barneveld en Van Gerwen ook al tegenover elkaar op het WK, toen in de derde ronde. De Hagenaar verraste daarin de Brabantse favoriet.