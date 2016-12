Autobrand in Toscaninistraat in Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Toscaninistraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen opgegaan.

Toen de brandweer na een melding aankwam stond de auto al volledig in brand, meldt de nieuwssite Regio 15. De brandweer heeft nog geblust, maar de auto moet als verloren worden beschouwd. Twee andere auto's raakten beschadigd door de hitte. De politie vond op de bestuurdersstoel een baksteen en gaat uit van brandstichting.