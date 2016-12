Fransman aangehouden in Haagse binnenstad

Foto: ANP

DEN HAAG - Op de Voldersgracht in Den Haag is vrijdag aan het eind van de middag een Fransman aangehouden. De man moet in Frankrijk nog een straf uitzetten van negen jaar in verband met handel in harddrugs.

Er was veel politie op de been in de binnenstad van Den Haag. Volgens regio 15 stonden op elke kruising agenten met kogelwerende vesten te posten. Uiteindelijk werd na twee uur een Fransman aangehouden. Hij is geboeid afgevoerd naar het politiebureau. Het zou niet de man zijn waar de politie eigenlijk naar opzoek was. De betrokken Fransman moet nog tot 2025 in de cel zitten.