Honing uit de muur bij Wieteke van Dort

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is een vreemde gewaarwording: in de keuken van Wieteke van Dort komt een stroperige massa uit de muur. Honing, zo blijkt.

Van Dort, bekend van radio en TV door onder meer kinderprogramma's en haar personage Tante Lien uit de Late Late Lien Show, durft de honing niet op te eten omdat ze niet weet wat er met de honing meekomt uit de muur.



Er zit een bijennest in de muur. Waarschijnlijk zijn de beestjes daar terecht gekomen via spouwgaten in de buitenmuur op de tweede verdieping. De voormalige tv-ster is niet van plan het nest weg te halen. 'Bijen zijn een beschermde diersoort. Hopelijk kan iemand me vertellen hoe ik er vanaf kom zonder ze te vernietigen,' aldus Van Dort.