Zinderende wedstrijd Van Barneveld bekeken in Gouden Regenbar

Raymond van Barneveld met op de achtergrond voetballer Rafael van der Vaart (Foto: OrangePictures)

DEN HAAG - In de Gouden Regenbar in Den Haag is vrijdagavond door een groepje van ongeveer 30 darters gekeken naar de wedstrijd van Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor.





Raymond van Barneveld bereikte vrijdagavond de halve finale van het WK darts. Hij strijdt op nieuwjaarsdag tegen landgenoot Michael van Gerwen voor een plek in de finale, die gespeeld wordt in Alexandra Palace in Londen. De Gouden Regen Bar is de plek waar Raymond van Barneveld de Nederlandse competitie speelt.