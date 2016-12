Automobilist verliest macht over het stuur en richt ravage aan op Neherkade

De kapotte auto op de Neherkade in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Neherkade in Den Haag is een automobilist met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Daarbij raakte hij een fietsenrek, een parkeerbeugel en een andere auto.

De bestuurder van de auto kwam vanuit de richting van het Hildebrandplein en is vermoedelijk de macht over het stuur verloren. Een van de wielen van het voertuig werd twintig meter verderop gevonden.



De automobilist is door ambulancepersoneel onderzocht. Hij is niet gewond geraakt, meldt nieuwssite Regio15.



Door: Redactie Correctie melden