De sportredactie blikt terug op 2016: bekeravontuur Jodan Boys voor Dennis Kranenburg

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Op de laatste dag van 2016 is het de beurt aan Dennis Kranenburg. Hij zal het bekeravontuur van zowel VVSB als Jodan Boys niet snel vergeten.

Paspoort:

Dennis KranenburgRotterdam32verslaggevervoetbalspelen in eredivisie voor A-junioren met FeyenoordDe Katwijkers wilden al zo lang de stap omhoog maken, maar het leek steeds niet te mogen. Vorig seizoen was het dan eindelijk zo ver. Ik mocht voor Omroep West mee naar de huldiging en mee het balkon op tijdens de huldiging. Een bijzonder moment.Je hebt als sportliefhebber vaak een zwak voor de, zeker als onze regionale amateurclubs uitkomen tegen betaald voetbalclubs. De stunt van VVSB was geweldig. Moeizaam winnen van Rijnsburgse Boys, daarna langs Emmen en natuurlijk de bizarre overwinning bij FC Den Bosch. Bij FC Utrecht was het één groot feest. De finale werd niet bereikt, de geschiedenisboeken wel. VVSB had zichzelf in één klap op de kaart gezet in het hele land.Ook de overwinning van Jodan Boys bij eredivisionist Go Ahead Eagles was bijzonder om mee te maken. Na de achterstand kon de ploeg uit Gouda aan de bak. En dat resulteerde in een mooi resultaat. Vlak voor tijd werd de winnende binnen gekopt. Tijdens het verslag van die winnende goal sloeg m'n stem een keer of wat over. Het bezoek aan Vitesse in de ronde daarna was uniek. Er zaten voor mijn gevoel meer Jodan Boys-supporters in het GelreDome dan supporters van Vitesse. Ondanks de nederlaag daar was het wel een groot feest, waarbij zelfs de spelers van Vitesse de supporters van Jodan Boys kwamen bedanken.In 2012 moest Marit Bouwmeester nog genoegen nemen met zilver en nu lukte het dan wel om olympisch goud te halen, al was het ternauwernood. Bouwmeester is de eerste Nederlandse olympisch kampioen in een zeilboot in tachtig jaar. Iets dat deze prestatie een extra tintje geeft.