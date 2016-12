Bambi zit vast in hek Wassenaar; Brandweer schiet te hulp

Foto regio 15

WASSENAAR - In Wassenaar is zaterdag een hert vast komen te zitten tussen de spijlen van een hek. De brandweer Wassenaar is het dier te hulp geschoten en heeft met hydraulisch gereedschap het hert bevrijd uit het hek.

De ree was vast komen te zitten op de Meijendelseweg in Wassenaar. De dierenambulance heeft het dier meegenomen naar een dierenarts. Het is niet bekend of de ree gewond is.