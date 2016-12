Hagenaar aangehouden voor poging tot doodslag na politieachtervolging

Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Terletstraat in Den Haag is vrijdagavond een 33-jarige Hagenaar na een politieachtervolging aangehouden voor poging tot doodslag.





Agenten op een fiets probeerden de man nog te stoppen door hun fietsen onder de auto te gooien, maar dat hield de bestuurder niet tegen. Met een van de fietsen onder de auto, reed hij door.



Vluchten



De bestuurder stopte uiteindelijk in de Terletstraat. Daar probeerde hij te voet te vluchten. Maar agenten konden hem daar aanhouden. Een van de voetgangers heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag.



