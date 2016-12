Vreugdevuren buiten Scheveningen: Stook jij ook vannacht?

DEN HAAG - Sinds 1850 is het al traditie: de Vreugdevuren in Den Haag en omstreken. Het vuur in Scheveningen staat inmiddels zelfs op de nationale erfgoedlijst. Maar waar in de regio wordt er nog meer een goede legale fik gestookt?





In Delft zijn ze op de Brasserskade druk bezig met de bouw van hun vuur. Al 30 jaar vieren ze daar op deze manier Oudjaar.

























Volgens Wesley IJzendoorn van de organisatie achter het Scheveningse Vreugdevuur komt de traditie uit Scheveningen, maar werd het ook in andere volkswijken een gebruik. 'De kinderen daar hadden geen geld voor vuurwerk, dus begonnen ze kerstbomen te verbranden. Dat groeide uit naar het rauzen van die kerstbomen, en naar het vormen van groepjes. Daar komen de groepen hier in Scheveningen en Duindorp ook vandaan.'