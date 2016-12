Tong Tong Fair duurt komend jaar weer twaalf dagen

DEN HAAG - Liefhebbers van Indische sferen kunnen in 2017 weer twaalf dagen lang genieten van de Tong Tong Fair in Den Haag. Dit jaar duurde het evenement negen dagen vanwege de hoge kosten. De jaren ervoor duurde het festival doorgaans ook twaalf dagen.

De reden voor een langere festivalperiode ligt voornamelijk in het feit dat Hemelvaart en Pinksteren gunstig vallen. De Tong Tong Fair wordt in het voorjaar gehouden. Er vallen zes vrije dagen in die periode en de temperaturen zijn in die tijd vaak goed, zegt woordvoerder Florine Koning.Koning benadrukt dat de organisatie de vrijheid wil hebben om elk jaar opnieuw te bepalen hoe lang het evenement duurt. 'We willen gewoon een beetje kunnen variëren. Soms vallen Hemelvaart en Pinksteren gunstig, soms niet.'Bij de Tong Tong Fair staan kramen met eten, stoffen, houten snijwerken, boeken, kleding en andere Indonesische producten. Er worden ook voorstellingen gegeven.Vorig jaar werd het 'avondkaartje' geïntroduceerd. Bezoekers kunnen daarmee vanaf het begin van de avond naar binnen voor een gereduceerd tarief. 'Het kaartje was een heel groot succes. Je hebt ontzettend vaak dat mensen die uit hun werk komen erheen willen. Dat geldt ook voor studenten en scholieren. Sommige mensen vinden het te veel kosten als ze dan de hele dagprijs moeten betalen.'De Tong Tong Fair duurt in 2017 van 25 mei tot en met 5 juni en is op het Malieveld in Den Haag.