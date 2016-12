Mogelijke uitbraak vogelgriep wilde vogels in Hoogmade

De dierenambulance haalt de dode zwanen in Hoogmade weg (foto: Mariët Overdiep)

HOOGMADE - In Hoogmade is mogelijk vogelgriep uitgebroken. In en bij een weiland in het dorp werden de afgelopen dagen volgens de dierenambulance zo'n vijf dode zwanen gevonden. 'Wij zijn erg alert want het zijn veel zwanen in korte tijd', laat een woordvoerder van de dierenambulance weten.





De gemeente laat weten niet op de hoogte te zijn van de mogelijke besmetting. Als er wel vogelgriep wordt vastgesteld, wordt de gemeente daarover ingelicht.



Uitbreiding



In het gebied waar de dode zwanen werden gevonden wonen een paar boeren. De dierenambulance heeft ze ingelicht en aangeraden om voorlopig even niet het weiland in te lopen om eventuele uitbreiding van besmetting te voorkomen.



Een paar dagen geleden werd bekend dat de vogelgriep die eerder bij de





