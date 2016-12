Flitspaal door vuurwerk vernield in Gouda

Foto AS Media

GOUDA - Op de Plaswijckweg in Gouda is zaterdagmiddag een flitspaal vernield door vuurwerk. Dat meldt fotopersbureau AS Media.

Op de camera zat een stuk duct tape waarmee mogelijk het vuurwerk was bevestigd. De voorkant van de camera is vernield. Er is niemand aangehouden.



De Plaswijckweg is één van de ontsluitingswegen van de wijk Bloemendaal.