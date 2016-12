Toerist in Katwijk verkijkt zich op zandstrand: auto weggezakt

Er is echt geen beweging meer in te krijgen (Foto: Bart van der Pol / RTV Katwijk)

KATWIJK - Een Duitse toerist heeft zich zaterdag vastgereden op het strand van Katwijk. De man is op vakantie in het vissersdorp en dacht zijn Oudejaarsdag op het strand te gaan vieren.

Dat ging, voorspelbaar, mis, zo meldt RTV Katwijk . De auto kwam vast te zitten in het zand en zakte bij pogingen om weer los te komen juist steeds verder weg.Met een aantal mensen is geprobeerd de wagen uit het zand te tillen, maar ook dat lukte niet. De bestuurder is nu op zoek naar een andere manier om zijn auto weg te krijgen. Dat zal wel een takelwagen worden.