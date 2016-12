Terugblik: zo werd de Scheveningse vuurstapel gebouwd

Opbouw vreugdevuur Scheveningen (Foto: Jorinda Teeuwen)

DEN HAAG - De opbouw van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp is klaar. Vanavond worden ze om middernacht in brand gestoken om het nieuwe jaar te vieren. Omroep West was de hele week aanwezig bij de opbouw van de Scheveningse stapel. Bekijk hier de overzichtsvideo.

Dagen lang is er met man en macht gewerkt aan de vuurstapel. De Scheveningers behaalden donderdagavond als eerste de 35 meter. Hoger mocht de stapel niet worden van de gemeente. Maar dat mocht de pret niet drukken. 'We zijn de echte winnaar,' zegt Ab, die meebouwde aan de stapel. 'Als je wint lijkt het vuur ineens twee keer zo groot,' vult Don hem aan.



Sommige mannen bouwen al tientallen jaren mee aan de stapel. 'Als je hier mee in aanraking komt, is het een virus. Het is heel besmettelijk en je komt er heel moeilijk vanaf,' aldus Don.



Live uitzending



Wil je het vreugdevuur zien, maar kun je niet naar Scheveningen komen? Kijk dan naar de live-uitzending op TV West. De uitzending begint om 23.20 uur.