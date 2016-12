LIVEBLOG: Oud en Nieuw in de regio

Proost!

DEN HAAG - Oudejaarsavond in de regio. Voor de meeste mensen een leuke feestavond, maar voor bijvoorbeeld de brandweer een etmaal keihard werken. In de hele regio zijn zaterdag overdag tientallen brandjes gemeld in afvalhopen en ondergrondse containers.









Vanaf 18:00 uur op oudejaarsavond houdt Omroep West je via dit liveblog op de hoogte van de jaarwisseling on onze regio, van calamiteiten en natuurlijk al het moois dat de regio te bieden heeft:

