KIJK TERUG: De vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp

Foto: ANP

DEN HAAG - En nu de fik er in! Na dagen van bouwen, en bakkeleien over wie het eerste klaar was, komt nu het moment waar het echt om gaat. De brandstapels van Scheveningen en Duindorp worden zometeen aangestoken.









LEES OOK: LIVEBLOG Oud en Nieuw: Aanhoudingen in Den Haag en brandweer bekogeld in Leiden







De grootste legale brandstichtingen van het jaar waren live te volgen bij Omroep West. Bekijk hieronder de beelden terug.

Door: Redactie Correctie melden