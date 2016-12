Feest! 2017 begint met extra seconde

DEN HAAG - Het nieuwe jaar is opnieuw een soort schrikkeljaar. Had 2016 een extra dag, de 29ste februari, 2017 heeft een extra seconde. Die valt aan het eind van het eerste uur van 1 januari.

De schrikkelseconde werd een half jaar geleden aangekondigd. Eens in de paar jaar is er één nodig om te zorgen dat de atoomklokken op de wereld gelijk blijven lopen met de zon. De vorige was in juni 2015.De klok telt in het eerste uur van het nieuwe jaar dus een extra seconde: van 00:59:59 naar 00:59:60, en dan pas naar 01:00:00 uur. Het moment komt zo uit omdat ervoor is gekozen de extra seconde toe te voegen om middernacht in de Britse tijdzone, wat bij ons dus een uur later is.De schrikkelseconde is niet onomstreden. In 2012 crashte het computersysteem van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, waardoor passagiers niet meer konden inchecken.Als er geen schrikkelsecondes worden toegepast scheelt dat per eeuw ongeveer een minuut met de zonnetijd, zo vertelde Erik Dierikx van meetinstituut VSL in Delft eerder dit jaar tegen Business Insider . 'De vraag is of dat zo erg is,' aldus Dierikx.