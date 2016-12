Jongen (13) uit Noordwijk vermist

Foto: Flickr.com / Ramon Vasconcellos

NOORDWIJK - De politie is op zoek naar een 13-jarige jongen in Noordwijk. Hij zou voor het laatst zijn gezien op de Zandbank in die plaats.





Mensen die de jongen zien, wordt gevraagd 112 te bellen.





De jongen is getint, 1 meter 45 lang en draagt een Barcelona shirtje en een blauwe trainingsbroek.