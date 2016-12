Brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk in Leiden

DEN HAAG - De brandweer in Leiden is op Oudejaarsavond bekogeld met zwaar vuurwerk tijdens het blussen van een containerbrand. Dat gebeurde op de Antillenstraat, meldt persbureau AS Media.





De politie werd erbij geroepen om de brandweermensen veilig hun werk te kunnen laten doen. Toen de agenten er eenmaal waren kon dat ook inderdaad.

In aanloop naar de jaarwisseling werd vooral op de sociale media opgeroepen om hulpverleners veilig hun werk te laten doen. Die oproep is blijkbaar niet bij iedereen aangekomen.