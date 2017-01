Jongeren keren zich tegen de politie in Den Haag

DEN HAAG - Aan de Wrightlaan in de Haagse wijk Ypenburg hebben jongeren zich tegen de politie gekeerd. Agenten werden uitgescholden en bekogeld met vuurwerk. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.

Buurtbewoners hadden tuinmeubilair en ander materiaal in brand gestoken. Omdat de brand steeds groter werd, werd de brandweer opgeroepen. Die riep weer de hulp in van de politie.Twee agenten die aankwamen, werden bekogeld en uitgescholden. Daarop is nog meer politie opgeroepen. Nadat de buurtbewoners bij het vuur waren weggedreven, kon de brandweer zijn werk doen.