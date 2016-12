Vijf mannen opgepakt in Schalk Burgerstraat Den Haag

Aanhouding in Den Haag tijdens Oudejaarsnacht (foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Schalk Burgerstraat in het Transvaalkwartier in Den Haag zijn op Oudejaarsavond rond 22.30 uur vijf mannen opgepakt.

Het vijftal werd meegenomen door de politie omdat zij agenten zouden hebben beledigd.



Volgens omstanders is de sfeer in de straat grimmig.