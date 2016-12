Clubhuis en sporthal RKDEO flink beschadigd na brand

NOOTDORP - Bij voetbalvereniging RKDEO in Nootdorp heeft tijdens Oud en Nieuw een felle brand gewoed. Het clubhuis en de sporthal raakten flink beschadigd. Vuurwerk is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de brand.

De brandweer had het vuur relatief snel onder controle en is aan het nablussen. In het pand wordt nog gezocht naar brandhaarden.Rond de jaarwisseling is het al vaker raak geweest bij RKDEO. Zo maakte een vuurwerkbom vorig jaar een kunstgrasveld onbespeelbaar en werd er een dugout vernield. Dit jaar zijn er door de club voorzorgsmaatregelen genomen, maar die hebben helaas niet geholpen.RKDEO meldt op haar Twitter-kanaal dat het pand dichtgetimmerd wordt en dat de komende dagen gekeken gaat worden hoe groot de schade is.