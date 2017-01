Agent zwaargewond; hulpverleners bekogeld op Hoefkade Den Haag

Foto: Regio 15 Foto: Regio 15 Foto: Rob Vlastuin

DEN HAAG - Een agent is in de nacht van Oud en Nieuw zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Hoefkade in Den Haag. Agenten en ambulancepersoneel die eerste hulp verleenden, werden door omstanders met vuurwerk, stenen en flessen bekogeld.

LEES OOK: Zwaargewonde Haagse agent niet met opzet aangereden

De agent werd ter hoogte van het Kaapseplein aangereden door een witte auto. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het bureau voor verhoor.







Er waren tientallen agenten op de been om de rust te bewaren. Ook de mobiele eenheid was aanwezig. De Hoefkade en het Kaapseplein waren afgezet. Omstanders werd verzocht om naar huis te gaan.



LEES OOK: LIVEBLOG Oud en Nieuw: agent zwaargewond na aanrijding in Den Haag



De agent werd ter hoogte van het Kaapseplein aangereden door een witte auto. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het bureau voor verhoor.Er waren tientallen agenten op de been om de rust te bewaren. Ook de mobiele eenheid was aanwezig. De Hoefkade en het Kaapseplein waren afgezet. Omstanders werd verzocht om naar huis te gaan.