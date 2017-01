Duindorp: 'Karma' dat vreugdevuur Scheveningen niet wilde branden

DEN HAAG - Dat het vreugdevuur van winnaar Scheveningen tijdens de jaarwisseling maar niet in brand wilde, daar moesten de rivalen uit Duindorp wel om lachen. 'Volgend jaar de experts uit Duindorp even laten komen?', schrijven ze op Facebook.

De brandstapel van Duindorp op het Zuiderstrand brandde netjes op tijd. Op het Noorderstrand had Scheveningen er wat meer moeite mee. Door het vochtige weer wilde de brand er niet in . Pas na een half uur waren aan de onderkant de eerste vlammen te zien.In Duindorp brandde de stapel toen al lekker. 'Die van ons stond om één over twaalf aan!', lacht Rinus Taal van team Duindorp. 'Wij zijn altijd al de vuurmeesters geweest. En ook nu hebben we de hoogste, de grootste en de meeste massa.'In Scheveningen ging de brand er van onderaf in, daardoor viel de stapel na een half uur om . De Duindorpers branden van bovenaf. 'Hij staat als een kaars', zegt Taal trots.Het geheim? 'Een speciaal mengsel van kalium en diesel', aldus Taal. 'En een paar oud-mariniers die hebben geholpen met de ontsteking. Die hebben wel voor hetere vuren gestaan. Michael, Ad, Perry en Michel waren echt onze toppers.'De afgelopen dagen was er zoals gebruikelijk weer rivaliteit tussen de twee bouwgroepen. De nieuwe regels leidden tot wat onrust over wie uiteindelijk de winnaar was. 'Karma in Scheveningen', reageren de Duindorpers nu.