Toch hulpverleners belaagd ondanks oproep geweld te beteugelen

REGIO - In aanloop naar de jaarwisseling werd op sociale media masaal opgeroepen om hulpverleners veilig hun werk te laten doen. Maar die oproep is niet bij iedereen aangekomen. Tijdens Oud en Nieuw is er namelijk toch weer geweld gebruikt tegen hulpverleners in de regio's Haaglanden en Hollands Midden.

Het begon op Oudejaarsavond in Leiden bij een containerbrand in de Antillenstraat. Tijdens het blussen werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. Er moesten uiteindelijk agenten aan te pas komen om de brandweer haar werk goed uit te laten voeren.Later op de avond keerden jongeren in de Haagse wijk Ypenburg zich tegen agenten en brandweermannen. Zij waren opgeroepen omdat buurtbewoners tuinmeubilair en ander materiaal in brand hadden gestoken. Net als in Leiden werden de hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook werden ze uitgescholden.In de nacht van Oud en Nieuw werd ook geweld gebruikt tegen hulpverleners nadat een agent zwaargewond was geraakt bij een aanrijding op de Hoefkade in Den Haag. Omstanders gooiden met vuurwerk, stenen en flessen. Tientallen afgenten waren op de been om de rust te bewaren. De mobiele eenheid heeft de mensen tot kalmte moeten manen.Op het Newtonplein in het Haagse Valkenboskwartier raakten drie agenten lichtgewond bij een vechtpartij . Wat er precies is gebeurd en hoe de agenten eraan toe zijn, kon de politie nog niet zeggen.Vorig jaar meldde de gemeente Den Haag nog dat het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling was afgenomen . De cijfers van dit jaar worden later bekendgemaakt.