Uitgebrande auto's vatten opnieuw vlam bij bergingsbedrijf in Den Hoorn

Uitgebrande autowrakken opnieuw in brand

DEN HOORN - Bij een bergingsbedrijf in Den Hoorn is een aantal autowrakken tijdens de jaarwisseling opnieuw in brand gevlogen.

De auto's werden eerder op de avond geborgen nadat ze uitgebrand waren. In een van de wrakken laaide het vuur, eenmaal bij de berger, weer op.



Zeker zes auto's vlogen daardoor weer in brand, meldt het bergingsbedrijf.